Leezen - Raubüberfall auf Tankstelle / Polizei sucht Zeugen

07. Februar 2020, 12:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Abend des Donnerstag, den 6. Februar 2020, ist es in

Leezen zum Raubüberfall auf eine Tankstelle gekommen. Der Täter konnte unerkannt

flüchten. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.



Gegen 22 Uhr betrat der Unbekannte den Verkaufsraum einer Tankstelle an der

Hamburger Straße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe zwang er die Angestellte, ihm

das Bargeld auszuhändigen. Weiterhin nahm er mehrere Schachteln Zigaretten an

sich und flüchtete anschließend über die Hamburger Straße in Richtung Ortsmitte.



Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief negativ.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:



- männlich

- zirka 25 bis 30 Jahre alt

- zirka 170 bis 175 cm groß

- schwarze Jacke

- graue Jogginghose

- weiße Turnschuhe

- maskiert mit schwarzem Schal oder Tuch

- helle Augen



Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach

möglichen Zeugen. Unmittelbar vor der Tat befanden sich noch drei Kunden in der

Tankstelle. Die Ermittler bitten diese drei Personen, aber auch andere Zeugen,

die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04551-8840

zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4514206

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell