Leck: Katze ausgesetzt

erstellt am 13.Dez.2017 | 11:44 Uhr

Leck (ots) -



Mittwochmorgen (13.12.17) wurde gegen 05:00 Uhr an der Ecke

Wikinger Straße/Hyholmer Weg in Leck eine ausgesetzte Katze am

Waldrand entdeckt.



Es handelt sich um eine junge, schwarze Katze mit weißem Hals und

Nasenbereich und weißen Pfoten. Sie saß in einer rosa/violettfarbenen

Transportbox.



Der Finder nahm die Katze zunächst mit nach Hause, wo sie von

seiner Tochter mit einem Spielzeug versorgt wurde. Anschließend

brachte er das Tier zur Polizeistation Leck.



Die Beamten übergaben die Katze an das Amt Südtondern und haben

eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz gefertigt. Hinweise werden

unter der Telefonnummer: 04662-891260 entgegengenommen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell