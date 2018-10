Leck: Ermittlungen nach sexueller Belästigung

von shz.de

01. Oktober 2018, 14:13 Uhr

Leck (ots) - Am Freitagmorgen (28.09.18) soll es zwischen 07:00

und 08:00 Uhr in Leck zu einer sexuellen Belästigung und einer

Körperverletzungshandlung zum Nachteil eines 15-jährigen Mädchens

gekommen sein. Die Tat soll sich im Bereich eines kleinen Weges

hinter dem ZOB, vermutlich in Richtung Eesackerstraße, ereignet

haben.



Die Schülerin soll dort auf fünf Männer getroffen sein, von denen

sie einer festgehalten und geküsst haben soll. Das Mädchen habe sich

gewehrt und sei zu Boden geschubst worden. Dabei habe sie sich leicht

verletzt. Die Männer hätten sich dann entfernt.



Bei der Gruppe soll es sich um dunkelhäutige Männer handeln, die

in einer für die Geschädigte fremden Sprache gesprochen haben. Sie

seien um die 20 Jahre alt gewesen und hätten schwarze Haare gehabt.

Der Haupttäter soll einen weißen Kapuzenpullover mit einem schwarzen

Symbol und eine blaue Jogginghose sowie als Ohrschmuck einen "Tunnel"

und einen schwarzen Stecker getragen haben.



Die 15 Jährige wandte sich am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr,

gemeinsam mit ihrer Mutter, an die Polizei, um eine Anzeige zu

erstatten. Erst zu diesem Zeitpunkt bestanden für die Polizei

konkrete Anhaltspunkte für ein mögliches Tatgeschehen. Die

Kriminalpolizei Niebüll bittet um Hinweise zur Tat unter der

Telefonnummer: 04661 - 40 11 0.



Bereits im Vorwege der Anzeigenerstattung kursierten in den

Sozialen Medien Berichte über eine Tat, die zu dem Zeitpunkt

polizeilich nicht bekannt war. Die Polizei weist in diesem

Zusammenhang eindringlich daraufhin, dass private Fahndungsaufrufe

und Mitteilungen von strafrelevanten Sachverhalten in den Sozialen

Medien nicht zielfördernd sind, sondern Ermittlungen erschweren und

zudem in Persönlichkeitsrechte von betroffenen und geschädigten

Personen eingreifen können. Wer Kenntnis von einer Straftat erlangt,

wird gebeten, unmittelbar die Polizei zu informieren.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell