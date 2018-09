Laterne konnte Fahrzeug nicht stoppen

von shz.de

14. September 2018, 11:33 Uhr

Ratzeburg (ots) - 14. September 2018 | Kreis Stormarn -

14.09.2018 - Trittau Am 14.09.2018 gegen 01:40 Uhr meldete Zeuge der

Polizei einen Verkehrsunfall in Trittau, bei dem der

Unfallverursacher flüchtete.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 22-jähriger Mann mit einem

Opel Astra in Trittau die Gadebuscher Straße in Richtung Rausdorfer

Straße. In Höhe des dortigen Kreisverkehres kommt er von rechts von

der Fahrbahn ab, gegen eine Straßenlaterne und fährt weiter. Die

Straßenlaterne ist durch den Zusammenstoß umgekippt und wurde von dem

Zeugen von der Fahrbahn gezogen.



Bei einer Fahndung im Tatortnahbereich wurde das Fahrzeug in der

Straße Rodelberg aufgefunden. Der Unfallfahrer und vermutlich sein

Beifahrer (21 Jahre / Trittau) befanden sich zu Fuß wieder an der

Unfallstelle. Die Beamten stellten noch starken Atemalkoholgeruch bei

dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23

Promille. Es wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Ein

Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.



Es entstand ein Sachschaden von etwa 14.000,--Euro.









