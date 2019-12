Langeln, Barmstedter Chaussee - schwerer Folgeunfall nach Wildunfall

Avatar_shz von shz.de

23. Dezember 2019, 11:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Ein Autofahrer erfasste gestern am frühen Abend zwei Männer

und eine Frau, die im Begriff waren, ein totes Reh von der Straße zu ziehen. Die

Personen wurden dabei lebensgefährlich verletzt.



Gegen 18 Uhr kam es auf der Barmstedter Chaussee zu einem Unfall mit einem Reh.

Das getötete Reh lag auf der Fahrbahn, davor befand sich ein Auto mit

eingeschaltetem Licht und Warnblinklicht.



Wenige Minuten später fuhr ein 78-jähriger Mann von der Bundesstraße 4 kommend

auf die Unfallstelle zu. Da sich die Unfallstelle auf seinem Fahrstreifen befand

lenkte der Barmstedter seinen Renault rechts an dem stehenden Auto vorbei. Er

beschädigte das entgegen seiner Fahrtrichtung stehende Auto hierbei. Unmittelbar

darauf erfasste er drei Personen, die sich am Fahrbahnrand hinter dem Fahrzeug

befanden, um das Reh von der Straße zu ziehen. Ein 56-jähriger Mann aus

Barmstedt wurde unter dem Renault eingeklemmt, eine 43-jährige Frau aus dem

Elmshorner Umland und ein 41-jähriger Kieler wurden ebenfalls lebensgefährlich

verletzt. Eine weitere Person konnte sich zuvor durch einen Sprung in den Graben

vor dem herannahenden Renault retten.



Der 78-jährige Fahrer und seine 83-jährige Ehefrau verletzten sich durch den

Unfall leicht. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende

Krankenhäuser.



Polizeibeamte sperrten die Landesstraße 75 für die Dauer der Unfallaufnahme

voll. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zur Ermittlung

des genauen Unfallherganges zogen die Beamten einen Gutachter hinzu.



