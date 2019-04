Landrecht: Schmuckschatulle entwendet

von shz.de

22. April 2019, 13:03 Uhr

Landrecht (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es zu einem

Diebstahl einer Schmuckschatulle aus einem Bungalow in Landrecht

gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die

Diebe geben können.



Im Zeitraum von Samstag, 08.00 Uhr, bis Sonntag, 10.30 Uhr,

entwendeten Unbekannte ein Schmuckkästchen aus einem Einfamilienhaus

in der Straße Hinterm Bahnhof. Die 81-jährige Anzeigende hatte sich

am Samstagnachmittag hinter ihrem Haus im Garten aufgehalten, um

Gartenarbeit zu verrichten. Aufgrund des schönen Wetters stand die

Terrassentür offen. Vermutlich nutzten die Diebe die Gelegenheit aus

und betraten unbemerkt das Haus. Aus dem Schlafzimmer entwendeten sie

die Schatulle samt Inhalt von noch unbekanntem Wert. Unentdeckt

verließen sie danach wieder das Objekt.



Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können oder verdächtige

Personen in Tatortnähe festgestellt haben, sollten sich mit der

Polizei in Wilster unter der Telefonnummer 04823/92270 in Verbindung

setzen.



Maike Pickert









Rückfragen bitte an:

Maike Pickert

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell