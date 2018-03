Landkreis Pinneberg - Festnahme und Inhaftierung von Wohnungseinbrechern

von shz.de

13. März 2018, 11:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Der Sonderkommission 'Wohnung' der

Polizeidirektion Bad Segeberg ist am vergangenen Wochenende ein

wichtiger Ermittlungserfolg im Kampf gegen die

Wohnungseinbruchskriminalität im Kreis Pinneberg gelungen.



Bereits Anfang Februar nahm die Soko Wohnung die Ermittlungen nach

Hinweis auf ein Fluchtfahrzeug bei einem Wohnungseinbruchdiebstahl in

Elmshorn auf.



Die Ermittlungen führten die Beamten schließlich zu einem

Uetersener Brüderpaar, 24 und 29 Jahre alt. Der Tatverdacht gegen die

beiden Uetersener ließ sich im Folgenden noch erhärten, es kam zur

richterlichen Anordnung verdeckter Ermittlungsmaßnahmen.



In den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitags gelang nun

die erfolgreiche Festnahme der Tatverdächtigen durch zivile Kräfte

der Polizeidirektion Bad Segeberg.



Das Brüderpaar hatte zuvor einen weiteren Einbruch, diesmal auf

ein Einfamilienhaus in Heist, Kreis Pinneberg verübt. Die beiden

Brüder erhielten bei dieser Tat Unterstützung von einem 24-jährigen

aus Tornesch und einem 29-jährigen, der ebenfalls in Tornesch

wohnhaft ist. Bei der Festnahme gelang einem der vier Beschuldigten

zunächst noch die Flucht. Er wurde jedoch wenig später ebenfalls

durch die Soko Wohnung festgenommen. Infolge der weiteren

Ermittlungen und Sofortmaßnahmen, die sich bis in den

Samstagnachmittag zogen, durchsuchten die Ermittler verschiedene

Wohnungen und Fahrzeuge nach Beweismitteln, befragten Zeugen und

stellten bei den Beschuldigten Stehlgut aus verschiedenen Taten

sicher. Durch die Sicherstellung und Zuordnung von Stehlgut sowie

durch geständige Vernehmungsangaben einzelner Beschuldigter aus der

Gruppierung konnten schließlich eine Reihe von Wohnungseinbruchstaten

in Heist, Moorrege, Prisdorf, Elmshorn und Klein Nordende geklärt

werden.



Alle vier Beschuldigten wurden daraufhin am Samstagnachmittag auf

Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe dem Ermittlungsrichter beim

Amtsgericht Itzehoe wegen des dringenden Tatverdachts des

Wohnungseinbruchdiebstahls in mehreren Fällen bzw. des schweren

Bandendiebstahls vorgeführt. Das Amtsgericht Itzehoe erließ in der

Folge für alle Beschuldigte Untersuchungshaftbefehle. Lediglich einer

der Beschuldigten wurde hierbei verschont, sein Haftbefehl wurde

gegen Auflagen zunächst außer Vollzug gesetzt.



Die anderen drei Beschuldigten befinden sich nun in der

Untersuchungshaft verschiedener schleswig-holsteiner

Justizvollzugsanstalten.



Die Ermittlungen der Soko Wohnung Polizeidirektion Bad Segeberg

hinsichtlich der Aufklärung etwaiger weiterer Taten dauern an.



Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen und verdächtige

Fahrzeuge in ihrem Wohngebiet machen, werden gebeten, diese jederzeit

der Polizei per Notruf mitzuteilen.









Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell