Landesweite Verkehrskontrollen: 300 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz für mehr Verkehrssicherheit

Kiel (ots) - Am heutigen (13.09.2017) landesweiten Kontrolltag zum

Thema "Handy und Gurt" haben rund 300 Polizeibeamtinnen und -beamte

einen Überwachungsschwerpunkt auf das Handy-Verbot am Steuer und die

Gurtpflicht gelegt.



Hintergrund ist, dass die Landespolizei im vergangenen Jahr einen

stark ansteigenden Trend bei der verbotenen Handynutzung am Steuer

(+24,4 %) festgestellt und deutlich mehr Gurtmuffel (+17,6 %) ertappt

hat. Auch die richtige Sicherung von Kindern in Kraftfahrzeugen wurde

überprüft, denn immer mehr Kinder verunglücken im Straßenverkehr als

Mitfahrer. Um Unfallfolgen und Verletzungen zu mindern, ist für

Erwachsene und Kinder gleichermaßen das Anlegen des Sicherheitsgurtes

bzw. die Nutzung geeigneter Rückhalteeinrichtungen wichtig, in vielen

Fällen sogar überlebenswichtig. Das gilt selbstverständlich auch auf

kurzen Strecken und auch dann, wenn das eigene Fahrzeug über alle

erdenkliche passive Sicherheitstechnik verfügt! Die passiven

Sicherheitssysteme moderner Kraftfahrzeuge (Airbag, Gurt,

Gurtstraffer etc.) können nur im Zusammenwirken optimal funktionieren

und größtmöglichen Schutz der Insassen bieten. Sicherheitsgurte

retten Leben! Die Schwere der Unfallfolgen bzw. ob ein

Fahrzeuginsasse unverletzt bleibt oder stirbt, hängt oftmals davon

ab, ob ein Sicherheitsgurt angelegt war oder nicht.



Im Rahmen der laufenden bundesweiten Aktionswoche berichtete der

Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) bereits, dass einer Studie der

"Allianz Versicherung" zufolge jeder zehnte Verkehrstote auf

Ablenkung zurückzuführen sei. Bei einer Umfrage des DVR gaben

insgesamt 61 Prozent der befragten Pkw-Fahrer an, sehr wahrscheinlich

oder wahrscheinlich in bestimmten Situationen das Mobiltelefon am

Steuer zu nutzen



"Aus Sicht der Landespolizei sind dies sehr bedenkliche

Fehlentwicklungen, denen wir mit andauernden flächendeckenden aber

auch wie jetzt mit besonderen punktuellen Überwachungsmaßnahmen

entgegen wirken wollen", so Axel Behrends, der im Landespolizeiamt

für die Verkehrssicherheitsarbeit zuständig ist. "Eine aktive

Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder

Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das

Verkehrsgeschehen. Eine kurze Unaufmerksamkeit kann unter Umständen

nicht nur zu gefährlichen Verkehrssituationen oder riskanten

Fahrmanövern, sondern auch zu schweren Unfällen führen", so Behrends

weiter.



Auch Innenstaatssekretär Torsten Geerdts unterstrich die Bedeutung

der Kontrollmaßnahmen: "Allein im vergangen Jahr wurden über 21.000

Menschen erwischt, die nicht angeschnallt waren. Mehr als 11.000

tippten am Steuer SMS oder telefonierten mit dem Handy. In beiden

Fällen verzeichnen wir im Vorjahresvergleich deutliche Zunahmen. Das

zeigt, wie wichtig diese Kontrollen immer wieder sind. Denn wir

wollen und werden uns nicht damit abfinden, dass auf unseren Straßen

immer noch Menschen durch Verstöße gegen solche im wahrsten Sinne des

Wortes lebenswichtigen Regeln zu Schaden kommen. Dafür brauchen wir

allerdings auch eine präsente Bürgerpolizei. Und für die steht diese

Regierung."



Die Aktion der Landespolizei läuft noch bis einschließlich

Sonntag. Die Gesamtbilanz wird dann Anfang der kommenden Woche

veröffentlicht.









