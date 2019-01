Landespolizei zieht vorläufige Bilanz zur Einbruchkriminalität in Schleswig-Holstein: Rund 500 Einbrüche weniger als 2017

von shz.de

Kiel (ots) - Im Jahr 2018 registrierte die Landespolizei 4.950

Fälle von vollendeten und versuchten Wohnungseinbrüchen. Dies sind

rund 500 Fälle weniger als im Jahr 2017 (5491 Fälle). Damit bestätigt

sich weiterhin der Trend zurückgehender Fallzahlen, allerdings auf

einem, für ein Flächenland wie Schleswig-Holstein, immer noch hohem

Niveau.



Im Dezember 2018 wurden in Schleswig-Holstein 728 Taten

festgestellt. Dies stellt zwar den höchsten Wert des Jahres 2018 dar,

ist aber der niedrigste Wert der vergangenen Jahre (2017: 787, 2016:

883, 2015: 1565, 2014: 959) im Monat Dezember. Gegenüber dem Vormonat

November 2018 mit 606 Wohnungseinbrüchen ist dies ein Anstieg von

absolut 122 Taten, entsprechend 20 %. Damit bestätigte sich erneut

die saisonale Steigerung in der "dunklen Jahreszeit".



"Wir freuen uns über den deutlichen Rückgang der Fallzahlen im

Vergleich zum Vorjahr. Die Landespolizei hat in diesem Deliktsbereich

erneut sehr intensiv gearbeitet. Die enge Zusammenarbeit von

Ermittlern, Spurensicherern, Präventions- und Kontrollkräften

ermöglicht es, Ermittlungsansätze zu generieren und die Zahl der

Taten möglichst gering zu halten.", so Thomas Bauchrowitz, Leiter des

Landeskriminalamtes.



Ein wichtiger Konzeptbaustein sind Kontrollmaßnahmen. Aktuell

setzt die Polizeidirektion Bad Segeberg in den Landkreisen Pinneberg

und Segeberg auch weiterhin auf Anhalte- und Sichtkontrollen im

öffentlichen Verkehrsraum. Die ursprüngliche Anordnung der Maßnahmen

gemäß § 180 Abs. 3 Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein ist

jüngst vom Amtsgericht Bad Segeberg verlängert worden. Sie gilt bis

zum 6. Februar 2019. Anhalte- und Sichtkontrollen dienen der

Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, da sie einen Beitrag leisten,

Täterstrukturen zu erkennen, Täter zu überführen und damit die Zahl

der Einbrüche zu reduzieren. Die Polizei wertet die im Rahmen der

Kontrollen gewonnenen Erkenntnisse sorgfältig aus, um

Bandenstrukturen zu erkennen und die Bewegung verdächtiger Personen

nachvollziehen zu können.



Landespolizeidirektor Michael Wilksen betont: "Die Aufmerksamkeit

der Bürgerinnen und Bürger ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Damit

ist zum einen die situative Wachsamkeit gemeint, also die

Sensibilität für verdächtige Personen in der eigenen Nachbarschaft

und die sofortige Benachrichtigung der Polizei über die Notrufnummer

110. Zum anderen geht es auch um das thematische Interesse für die

richtige Sicherung der eigenen vier Wände. Je besser die eigene

Wohnung gesichert ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass

Einbrecher erfolglos bleiben."



Ein wichtiger Hinweis zu den eingangs verwendeten Daten: Es

handelt sich um aktuelle Lagedaten aus dem Vorgangsbearbeitungssystem

der Landespolizei, nicht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik

(PKS).



Aktuelle Lagezahlen eignen sich für operative Zwecke und gewinnen

aufgrund ihrer zeitnahen Erfassung zunehmend an Bedeutung. Sie

stellen die tatsächlich durch die Polizei aufgenommenen Einbrüche

dar. Sie haben aber als "Eingangsstatistik" keine PKS-vergleichbare

Qualität. Sie liefern andere Zahlen als die Ausgangsstatistik PKS.

Die Darstellung von Lagezahlen aus dem polizeilichen

Vorgangsbearbeitungssystem erfolgt nach dem Erstelldatum des

Vorgangs.



Im Unterschied hierzu sind die Zahlen der Polizeilichen

Kriminalstatistik die erste Wahl für strategische Informationen zur

bekanntgewordenen Kriminalität. Bundesweit einheitlich erfasste

Zahlen dieser Ausgangsstatistik garantieren die erforderliche

Qualität. Sie können aber ausschließlich zur Analyse vollständiger

Berichtszeiträume (Kalenderjahr) herangezogen werden. Eine

unterjährige Interpretation der PKS hat keine hinreichende

Aussagekraft.









