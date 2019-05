Landespolizei Schleswig-Holstein verstärkt zu Himmelfahrt im Einsatz

von shz.de

29. Mai 2019, 13:53 Uhr

Kiel (ots) - Die Landespolizei Schleswig-Holstein wird am

kommenden Himmelfahrtstag mit deutlich mehr Kräften als im

Regeldienst im Einsatz sein.



Die Polizeidirektionen setzen an den jeweiligen örtlichen

Schwerpunkten vermehrt eigene und teilweise zusätzliche Kräfte der

Eutiner Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und der

Bereitschaftspolizei (PD AFB) in Form von Einsatzzügen und

Einsatzgruppen ein.



Bei den Schwerpunkten handelt es sich um bekannte Einsatzorte wie

in der Polizeidirektion Neumünster rund um den Einfelder See, in der

Polizeidirektion Bad Segeberg am Segeberger See und die

Flunky-Ball-WM in Elmshorn, in der Polizeidirektion Itzehoe in

Kollmar am Hafen und am Strand und im Bereich der Polizeidirektion

Ratzeburg an verschiedenen Seen. Die Polizeidirektion Lübeck wird die

Ostseestrände besonders im Auge behalten sowie die Hüxwiese in

Lübeck. Die Hüxwiese ist für den Himmelfahrtstag durch die

Polizeidirektion Lübeck als so genannter "gefährlicher Ort"

eingestuft worden, ebenso durch die Polizeidirektion Kiel der

Freistrand von Heikendorf/Möltenort und in Preetz der "Robinson"

Spielplatz. Rechtlich ist es der Polizei dann nach dem Prinzip der

Ortshaftung gestattet, die Identität von Personen festzustellen und

diese zu durchsuchen. Dies bedeutet, dass unter Berücksichtigung der

Verhältnismäßigkeit allein die Anwesenheit an einem "gefährlichen

Ort" ausreicht, um Adressat polizeilicher Maßnahmen zu werden.



Die Polizei trägt mit diesem Kräfteansatz ihren Teil dazu bei,

dass dieser Feiertag für alle Beteiligten friedlich verläuft. Junge

Menschen und andere Feiernde sollen Spaß am Himmelfahrtstag haben -

dem steht die Polizei nicht entgegen. Einschreiten wird die Polizei

selbstverständlich bei Phänomenen die zu Himmelfahrt vermehrt

auftreten wie Sachbeschädigungen, übermäßigem Alkoholkonsum erst

Recht durch Jugendliche, bei Ruhestörungen durch lautes Grölen oder

überlaute Musik und natürlich bei Körperverletzungen. Dadurch

schützen wir die Feiernden und natürlich auch die Unbeteiligten.



