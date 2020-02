Länderübergreifende Durchsuchungsmaßnahmen der Polizei

Avatar_shz von shz.de

26. Februar 2020, 13:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am 26.02.2020 werden in einem Ermittlungsverfahren der

Staatsanwaltschaft Itzehoe wegen des Verdachtes der Schleusungskriminalität

derzeit diverse Durchsuchungsbeschlüsse in Schleswig-Holstein, Hamburg und

Niedersachsen umgesetzt.



Neben den Kräften der Landespolizei Schleswig-Holstein sind Beamte des Zoll, des

Landeskriminalamtes Hamburg, der Polizei Niedersachsen, der Bundespolizei und

Europol eingebunden. Die Maßnahmen dauern aktuell an.



Diesbezügliche Rückfragen sind während des aktuellen Einsatzgeschehens an die

Telefonnummer 0160-93953921 zu richten.



