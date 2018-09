Lägerdorf: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

von shz.de

24. September 2018, 11:13 Uhr

Lägerdorf (ots) - Im Rahmen eines Oktoberfestes in Lägerdorf ist

es in der Nacht zum Sonntag zu einer Körperverletzung zum Nachteil

eines 23-Jährigen gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die

Hinweise auf die vierköpfige Tätergruppe geben können.



Zunächst geriet der Geschädigte während der Veranstaltung in der

Sporthalle in der Liliencronstraße mit einem Unbekannten in Streit.

In diese verbale Auseinandersetzung mischte sich eine weitere Person

namens "Alex" ein - letztlich gingen die Parteien wieder auseinander

und feierten weiter. Als der 23-Jährige später mit einer Bekannten

die Party verließ, kam der "Alex" im Eingangsbereich plötzlich auf

ihn zu und schlug auf ihn ein. Der Angegriffene setzte sich zur Wehr,

worauf drei weitere männliche Personen den Aggressor unterstützten.

Der Anzeigende ging schließlich zu Boden und das Quartett flüchtete

in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach den Tätern verlief

negativ.



Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und kam mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus. Laut seinen Angaben und denen

seiner Begleiterin war der Haupttäter, genannt "Alex", etwa 20 bis 25

Jahre alt, hatte blondes, schütteres Haar und trug Trachtenkleidung.

Wer Hinweise auf den Beschriebenen und seine Komplizen geben kann,

sollte sich mit der Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 /

6020 in Verbindung setzen.



Merle Neufeld









