Lägerdorf: Mit dem PKW in Vorgarten gelandet

Lägerdorf (ots) - Unter Alkoholeinfluss stehend endete die

Autofahrt eines 24-Jährigen in der Nacht zu heute in einem

Lägerdorfer Vorgarten. Es entstanden einige Schäden, der Unfallfahrer

musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.



Gegen 02.40 Uhr riss ein lauter Knall einen Anwohner des

Steinkamps aus dem Schlaf. Bei einem Blick aus dem Fenster entdeckte

der Geweckte einen Kleinwagen in seinem Vorgarten. Er begab sich zu

dem Fahrzeug, in dem der Unfallfahrer noch saß. Seine Frau alarmierte

die Polizei, die nur wenig später eintraf und deutlichen

Atemalkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer feststellte. Einen

Atemalkoholtest durchzuführen, gelang dem Beschuldigten vor Ort

nicht, so dass ein Beamter die Entnahme gleich mehrerer Blutproben

anordnete - denn möglicherweise hatte der 24-Jährige außerdem Drogen

konsumiert. Im Anschluss an die Blutentnahme pustete der aus Bremen

Stammende noch einmal in ein Testgerät und erzielte ein Ergebnis von

2,37 Promille.



An dem Fahrzeug des Bremers entstand ein Schaden in Höhe von rund

3.000 Euro - ein Abschleppunternehmer barg den festgefahrenen Wagen

aus dem Garten. Zudem touchierte der Beschuldigte im Zuge seiner

Irrfahrt ein geparktes Fahrzeug und richtete einige Schäden am

Grundstück beziehungsweise dem Vorgarten an.



Der Mann wird sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs

verantworten müssen.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 06.Jul.2017 | 09:03 Uhr