Laboe: Polizei sucht Radfahrer nach Unfallflucht

27. August 2020, 10:53 Uhr

Laboe (ots) - Donnerstagmorgen ist es in Laboe zu einem Verkehrsunfall gekommen, nachdem ein Autofahrer einem Radfahrer ausweichen musste. Die Polizei sucht nach dem Radfahrer und nach Zeugen.



Nach Angaben des 87 Jahre alten Fahrers eines Mercedes wollte dieser gegen 08:30 Uhr ein Grundstück in der Straße Oberdorf 1a verlassen. Er habe abbremsen und ausweichen müssen, da in diesem Moment ein Radfahrer auf dem Gehweg gefahren sei. Durch das Ausweichmanöver sei er gegen eine Grundstücksmauer gefahren und habe diese beschädigt. Auch am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Radfahrer habe die Fahrt in Richtung Dellenberg fortgesetzt.



Zum Radfahrer liegt keine nähere Beschreibung vor. Es könnte sich auch um eine Radfahrerin handeln.



Die Polizei Heikendorf führt die Ermittlungen und sucht nach besagtem Radfahrer bzw. Radfahrerin. Ebenfalls werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter 0431 / 560 13 20 entgegen.



