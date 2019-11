Laboe: Hund bringt Radfahrer zu Fall

Avatar_shz von shz.de

26. November 2019, 15:03 Uhr

Laboe (ots) - Samstag ist ein Radfahrer auf dem Fördewanderweg zu Fall gekommen,

nachdem ein Hund seinen Weg gekreuzt hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und sucht die Hundehalter.



Nach Angaben des 58 Jahre alten Radfahrers befuhr er gegen 15 Uhr den

Fördewanderweg aus Heikendorf kommend in Richtung Laboe. In Höhe des Laboer

Marine-Munitionsdepots soll ein freilaufender Schäferhund aus dem Gebüsch auf

den Weg gelaufen sein, so dass er stark abgebremst habe und zu Fall gekommen

sei. Hierbei verletzte er sich leicht. An seinem hochwertigen Fahrrad entstand

ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.



Vor Ort habe der 58-Jährige kurz mit den beiden Hundehaltern gesprochen, sich

jedoch nicht deren Personalien zur Regulierung der Schäden geben lassen. Es soll

sich nach seinen Angaben um ein Ehepaar im Alter von 50 bis 60 Jahren handeln.



Die Beamten der Polizeistation Heikendorf haben die Ermittlungen aufgenommen und

sind auf der Suche nach besagtem Ehepaar beziehungsweise Zeugen des Unfalls.

Hinweise nehmen sie unter der Rufnummer 0431 / 560 13 20 entgegen.



Matthias Arends



Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/4451153

OTS: Polizeidirektion Kiel



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell