Laboe: Ertappter Ladendieb wirft mit Kot

von shz.de

13. August 2018, 15:23 Uhr

Laboe (ots) - Am Sonntag, dem 12.08.2018, um 13:25 Uhr wurden zwei

Streifenwagen der Polizeistationen Heikendorf und Schönberg wegen

eines flüchtigen Ladendiebs zu dem Sky-Supermarkt in Laboe gerufen.



Es stellte sich heraus, dass eine männliche Person 17 Packungen

Kaffee entwendet hatte. Der Filialleiter gab an, dem Flüchtigen

hinterher geeilt zu sein, diesen gestellt und das Diebesgut an sich

genommen zu haben. Bevor der Dieb die weitere Flucht zu Fuß

angetreten habe, habe er angegeben, sich eingekotet zu haben. Folgend

habe der Dieb sich in die Hose gegriffen und dem Filialleiter einen

Haufen Fäkalien vor die Füße geworfen. Dieser habe von der weiteren

Verfolgung abgelassen und die Polizei informiert.



Die eingesetzten Beamten entdeckten den 38-jährigen Täter im

Nahbereich und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der

Maßnahmen wurde der Beschuldigte auf freien Fuß gesetzt. Ihren Dienst

konnten die Polizisten erst nach einer Dusche und in frischer Uniform

wieder aufnahmen.



Kai Teichmann









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell