L 48 / Emkendorf / Kreis RD-ECK - Sattelzug im Graben

10. Mai 2018, 14:13 Uhr

l 48 / Emkendorf / Kreis RD-ECK (ots) - 180510-1-pdnms Sattelzug

im Graben



L 48 / Emkendorf / Kreis RD-ECK. Unverletzt blieb der Fahrer (42)

eines mit Tiefkühlkost beladenen Sattelzuges, als er

Mittwochnachmittag (09.05.18, kurz nach 16.30 Uhr) auf der L 48

(Dorfstraße zwischen Krähenberg und Groß Vollstedt) nach links von

der Fahrbahn abkam und in den Graben geriet. Seinen Angaben zufolge

sei ein Überholmanöver zweier Autos vorangegangen und er habe

ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß der Pkw zu vermeiden.

Dadurch verlor er die Kontrolle über seinen Lastzug. Die beiden Pkw

fuhren davon, ohne dass sich die Fahrer um den Unfall gekümmert

hätten. Sie und weitere Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in

Nortorf unter der Rufnummer 04392 / 47100 zu wenden.

Abschleppfahrzeuge mussten den Sattelzug aus seiner Lage befreien.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die L 48 von 20 Uhr bis kurz

nach 23 Uhr voll gesperrt. Es wurde eine Umleitung eingerichtet.



