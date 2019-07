L 328 / Nortorf / Kreis RD-ECK - Schwerer Unfall

von shz.de

03. Juli 2019, 11:03 Uhr

L 328 / Nortorf / Kreis RD-ECK (ots) - 190703-1-pdnms Schwerer

Unfall auf der L 328 bei Nortorf



L 328 / Nortorf / Kreis RD-ECK. Insgesamt sechs Menschen wurden

bei einem Frontalzusammenstoß auf der L 328 bei Nortorf verletzt,

eine 90-Jährige schwer. Der Unfall ereignete sich Dienstag (02.07.19)

gegen 15 Uhr. Der Fahrer (81) eines Opel Meriva hatte mit

Fahrtrichtung Neumünster einen Pkw überholen wollen, übersah dabei

aber einen entgegenkommenden Toyota. Die beiden Fahrzeuge stießen

frontal zusammen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, seine

Beifahrerin schwer. In dem Toyota befand sich eine vierköpfige

Familie aus Norwegen. Fahrer (37), Beifahrerin (33) und die beiden

Kinder (6, 8) wurden leicht verletzt und wie der 81-Jährige in die

Imlandklinik nach Rendsburg gebracht. Die schwer verletzte 90-Jährige

wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach

Neumünster geflogen. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und

mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei mehr als

13.000 Euro. Die L 328 war für den Rettungseinsatz vorübergehend voll

gesperrt. Um 16.30 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden.



Sönke Hinrichs









