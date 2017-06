L 328 / Nortorf / Kreis RD-ECK - Drei Verletzte nach Unfall

L 328 / Nortorf / Kreis RD-ECK (ots) - 170613-2-pdnms Drei

Verletzte nach Unfall



L 328 / Nortorf / Kreis RD-ECK. Alle drei Insassen (19, 19 und 20

Jahre) eines BMW wurden in der Nacht zu heute (13.06.17) bei einem

Unfall verletzt, ein 19-jähriger Mitfahrer schwer. Der BMW war gegen

01.20 Uhr einer Funkstreife des Polizei-Autobahnreviers Neumünster

auf der A 7 Höhe NMS-Mitte wegen dichten Auffahrens aufgefallen und

sollte kontrolliert werden. Dazu wurde der Pkw von der Autobahn

herunter gelotst bis zum Dienstgebäude der Autobahnpolizei

(NMS-Nord). Bei dieser Gelegenheit ergriff der 19-jährige Fahrer

jedoch die Flucht und fuhr auf der L328 Richtung Nortorf davon.

Mehrere Funkwagen beteiligten sich fortan an der Fahndung. Wenige

Minuten später wurde der BMW im Bereich der Abfahrt Nortorf

aufgefunden. Das Auto war offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit

abgefahren und nach links von der Fahrbahn abgekommen. Unweit der

Unfallstelle wurden die verletzten Insassen bemerkt und vorläufig

festgenommen. Alle drei wurden mit einem Rettungswagen in das

Krankenhaus nach Neumünster gebracht. Auf Befragen gab der 19-Jährige

zu, den BMW geführt zu haben und unter dem Einfluss von Drogen zu

stehen. Eine Blutprobe wurde entnommen. Bei den weiteren Ermittlungen

wurde festgestellt, dass der BMW weder zugelassen, noch versichert

war. Die Kennzeichen gehörten zu einem anderen Fahrzeug. Außerdem sei

der 19-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen den jungen

Mann wurde Strafanzeige erstattet. Der BMW wurde stark beschädigt

abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen