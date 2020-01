Kupfermühle - Nach Zurückweisung - Bundespolizei verhaftet gesuchten Mann

Avatar_shz von shz.de

21. Januar 2020, 12:53 Uhr

Kupfermühle (ots) - Heute Morgen gegen 06.45 Uhr wurde ein junger Mann von der

dänischen Polizei an der Grenze zurückgewiesen und an die Bundespolizei

übergeben.



Die Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass gegen den 26-jährigen Libyer

ein Haftbefehl vorlag. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen unerlaubtem

Aufenthalt.



Der Mann wurde verhaftet. Ihm wurde die Gelegenheit gegeben die geforderte

Geldstrafe zu bezahlen. Da er dies nicht konnte wurde er in die

Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort verbringt er nun die nächsten 32 Tage.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4498149

OTS: Bundespolizeiinspektion Flensburg



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell