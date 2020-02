Kundgebung vor dem Rathaus in Schwarzenbek

Avatar_shz von shz.de

Ratzeburg (ots) - 29. Februar 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 29.02.2020

- Schwarzenbek Für den 29.02.2020 hat unter anderem die Partei "Die Linke" zu

einer Protestkundgebung vor dem Rathaus in Schwarzenbek, anlässlich einer

AfD-Veranstaltung im Rathaus, aufgerufen.



Etwa 400 Personen brachten vor dem Rathaus in Schwarzenbek ihren Unmut über die

Veranstaltung der AfD zum Ausdruck.



Die Kundgebung verlief insgesamt friedlich. Es ist zu keinen Störungen gekommen.



Das Polizeirevier Schwarzenbek gewährleistete mit eigenen und unterstellten

Kräften den geordneten Verlauf der Veranstaltung sowie den störungsfreien

Verlauf der Kundgebung.



