Kummerfeld / Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag, den 12. August 2017, kam es in

den frühen Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße

zwischen Tornesch und Kummerfeld, bei dem sich ein Pkw überschlug.

Die beiden Insassen blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt.



Eintreffende Polizeibeamte konnten schnell ermitteln, dass das

Fahrzeug, ein Pkw Seat Ibiza, vermutlich allein beteiligt war. Nur

die Frage nach dem Unfallfahrer blieb vorerst unklar.



Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kam der Pkw gegen 06:20

Uhr in Richtung Kummerfeld nach rechts von der Straße ab und

überschlug sich anschließend. Die beiden alkoholisierten Insassen,

ein 25-jähriger Kummerfelder und ein 24-Jähriger aus

Borstel-Hohenraden, machten bei der polizeilichen

Verkehrsunfallaufnahme widersprüchliche Angaben, so dass auf

Anordnung eines Richters von beiden Beteiligten Blutproben entnommen

werden mussten, nachdem die Frage zum Fahrer nicht eindeutig geklärt

werden konnte. Der Pkw wurde zur weiteren Untersuchung beschlagnahmt.

Auch die Kleidung der jungen Männer behielten die Polizeibeamten für

weitere Untersuchungszwecke ein.



Die Polizeistation Kummerfeld führt die Ermittlungen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Seyma Stephan

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 14.Aug.2017 | 16:43 Uhr