Kummerfeld (PI) - Toyota gestohlen - Polizei sucht Zeugen

12. Juni 2018, 12:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht vom vergangenen Sonntag auf den

gestrigen Montag ist es in der Straße Achter de Kark zum Diebstahl

eines Autos gekommen.



Am Sonntagabend hatte der Wagen noch auf dem Parkplatz vor einem

Wohnhaus gestanden.



Am nächsten Morgen stellte der betroffene Anwohner fest, dass das

Auto nicht mehr an seinem angestammten Platz stand und informierte

die Polizei.



Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen sogenannten

Crossover-SUV des Herstellers Toyota, Typ C-HR, mit silberner

Grundfarbe und schwarzem Dach aus dem Baujahr 2017.



Beamte der Kriminalpolizei Pinneberg haben die Ermittlungen

übernommen suchen jetzt Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des

Wagens geben können oder verdächtige Beobachtungen vor und während

der Tatzeit gemacht haben.



Hinweise nehmen die Ermittler unter 04101 2020 entgegen.









