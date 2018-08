Kummerfeld (Kreis Pinneberg) - Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad

von shz.de

20. August 2018, 14:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am frühen Samstagnachmittag (18. August 2018)

ist es im Einmündungsbereich der Prisdorfer Straße in die

Bundesstraße zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad

gekommen, bei dem sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen

zugezogen hat.



Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die 23-jährige

BMW-Fahrerin um 13:47 Uhr vom Prisdorfer Weg nach links in die

Bundesstraße einzubiegen.



Beim Einbiegen kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem in

Richtung Pinneberg auf der Bundesstraße fahrenden Motorrad.



Die Bundesstraße ist in diesem Bereich vorfahrtsberechtigt.



Der 19-jährige Hondafahrer stürzte nach dem Zusammenstoß und zog

sich schwere Verletzungen in Form von Knochenbrüchen zu.



Rettungskräfte brachten den Pinneberger in ein Hamburger

Krankenhaus. Die Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Pinneberg blieb

unverletzt.



Polizeibeamte des Pinneberger Reviers nahmen den Unfall vor Ort

auf.









