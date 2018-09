Kuh im Gleis - Zug muss Schnellbremsung einleiten

von shz.de

12. September 2018, 10:23 Uhr

Oldenswort (ots) - Gestern Nachmittag gegen 16.15 Uhr erhielt die

Bundespolizei Kenntnis von einem Ereignis auf der Bahnstrecke Tönning

- Husum. Offensichtlich war eine Kuh auf die Bahngleise gelang und

ein herannahender Zug in Richtung Husum musste eine Schnellbremsung

einleiten, damit es nicht zur Kollision kam.



Die Streife der Bundespolizei erreichte den Ereignisort bei

Oldenswort. Durchfahrende Züge hatten einen Langsamfahrbefehl

erhalten. Es wurde Kontakt zum Tierhalter aufgenommen und die

Einfriedung in Augenschein genommen.



Den 52-jährigen Tierhalter erwartet jetzt möglicherweise ein

Strafverfahren wegen gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr.









