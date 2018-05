Kuh im Gleis verursacht Zugverspätungen

von shz.de

15. Mai 2018, 15:03 Uhr

Stedesand/Oldenswort (ots) - Gestern Abend gegen 21.45 Uhr wurde

die Bundespolizei zu einem Einsatz auf der Bahnstrecke Westerland-

Hamburg gerufen. Ein Lokführer hatte eine Kuh im Gleisbereich

gesichtet und die Bundespolizei alarmiert. Die Bahnstrecke wurde

zwischen Niebüll und Langenhorn gesperrt.



Als die Bundespolizisten am Einsatzort in Stedesand (Kreis

Nordfriesland) eintrafen, hatte der verantwortliche Tierhalter die

Kuh bereits aus den Gleisen getrieben. Da die Kuh erneut Richtung

Bahngleise lief musste die Bahnstrecke erneut gesperrt werden.



Letztendlich konnte die Gefahr gebannt werden und die Bahnstrecke

wurde frei gegeben.



Zwei Züge erhielten 40 Minuten Verspätungen.



Auch heute Morgen kam es zu einem Einsatz der Bundespolizei auf

der Bahnstrecke Husum nach Tönning. Es waren ebenfalls Tiere im Gleis

gesichtet worden. Ein Langsamfahrbefehl für die Züge wurde erteilt.

Die Streife der Bundespolizei konnte jedoch kein Tier mehr im

Gefahrenbereich feststellen.









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell