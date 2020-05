Kükels- Polizei ermittelt nach Brand in einem Landwirtschaftlichen Betrieb - Polizei sucht Zeugen - Korrekturmeldung

Avatar_shz von shz.de

18. Mai 2020, 13:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Entgegen der Pressemitteilung von 13:06 Uhr ist der Brandort in der Straße Hohenfelde.



Weiterhin lag der Tatzeitraum in der Nacht vom 17. auf den 18. Mai.



Die ursprüngliche Pressemitteilung ist unter folgendem Link zu finden. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4599907



