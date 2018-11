Kudensee: Seeunfall im Nord-Ostsee-Kanal

von shz.de

05. November 2018, 11:13 Uhr

Kudensee (ots) - Am Sonntag ist ein Schiff im Nord-Ostsee-Kanal

mit einem Holzdalben kollidiert und hat diesen verschoben. An dem

Schiff entstand dabei keinerlei Schaden.



Gegen 20:05 Uhr meldete die Verkehrszentrale NOK, dass das

britische Seeschiff "Vectis Isle", Heimathafen Douglas, beim

Manövrieren in der Kanalweiche Kudensee, Nordseite, mit einigen alten

Holzdalben kollidiert war und dabei einen von diesen verschoben

hatte.



Die "Vectis Isle" blieb dabei unversehrt, zu Umwelt- und

Personenschäden kam es nicht.



Das Schiff setzte seine Reise nach Oxelosund in Schweden über den

Nord-Ostsee-Kanal fort.



Merle Neufeld









