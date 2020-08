Krumstedt: Lagerhalle brennt nieder

Avatar_shz von shz.de

19. August 2020, 09:33 Uhr

Krumstedt (ots) - Am Dienstagnachmittag ist in Krumstedt eine Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes komplett niedergebrannt. Die Heider Kripo hat die Ermittlungen übernommen, die Brandursache ist noch unklar.



Gegen 15.30 Uhr erhielten Polizei und Feuerwehr Kenntnis von einem Brand auf einem Hof in der Straße Alte Landstraße. Dort stand eine Lagerhalle in Flammen, Personen befanden sich zur Zeit des Brandausbruchs nicht in dem Objekt. Das Gebäude beherbergte Landmaschinen, eine Werkbank, Öl-Kanister und einen 1.000-Liter-Diesel-Tank. Im Zuge der Löscharbeiten riss die Feuerwehr die Halle komplett nieder und schützte benachbarte Gebäude, unter anderem einen in unmittelbarer Nähe stehenden Rinderstall.



Die Schadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich liegen, die Ermittlungen der Heider Kripo zur Brandursache laufen.



