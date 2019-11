Krummbek: Tödlicher Verkehrsunfall auf Kreisstraße 38

Avatar_shz von shz.de

12. November 2019, 11:53 Uhr

Krummbek (ots) - Montagmorgen ist es auf der Kreisstraße 38 zwischen Stakendorf

und Krummbek zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 79-Jähriger verstarb.

Die Straße war rund zwei Stunden gesperrt.



Nach Angaben von Zeugen befuhr der 79-Jährige die Straße aus Richtung der

Landesstraße 165 kommend in Richtung Krummbek, als er gegen 08 Uhr aus noch

ungeklärter Ursache mit seinem VW Passat von der Fahrbahn abkam und gegen einen

Baum prallte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Andere

Fahrzeuge waren nach jetzigem Ermittlungsstand nicht an dem Unfall beteiligt.

Eine 49 Jahre alte Zeugin, die mit ihrem Wagen hinter dem Unfallwagen fuhr,

erlitt einen Schock und kam zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus.



Die Staatsanwaltschaft Kiel entsandte einen Gutachter zur Unfallstelle. Die

Sperrung der Kreisstraße dauerte bis etwa 10 Uhr an. Neben Polizeibeamten aus

Schönberg und Lütjenburg waren ein Notarzt, zwei Rettungswagen und die

Freiwilligen Feuerwehren Schönberg und Stakendorf eingesetzt.



