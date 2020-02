Krs. Segeberg / Krs. Pinneberg - Vermehrt Diebstähle aus Milchtankstellen

Avatar_shz von shz.de

14. Februar 2020, 10:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In den vergangenen Tagen ist es zu einer Reihe von

Diebstählen aus sogenannten Milchtankstellen gekommen. Seit Mittwoch, den 12.

Februar 2020, verzeichnet die Polizei in den Kreisen Segeberg und Pinneberg vier

Fälle von Aufbrüchen der entsprechenden Automaten, aus denen das Bargeld

entwendet wurde.



In einem Fall aus Borstel-Hohenraden, Quickborner Straße, konnte am 13. Februar,

gegen 02:55 Uhr, ein männlicher Täter auf Video festgehalten werden. Dieser war

von kräftiger Statur, bekleidet mit einer Weste, Jogginghose und dunklen

Turnschuhen und führte einen hellen Stoffbeutel mit sich. Zeugen, die Hinweise

auf verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich oder an anderen Milchtankstellen

geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pinneberg unter der Rufnummer

04101-2020 in Verbindung zu setzen.



Ähnliche Taten stellte die Polizei darüber hinaus in den Gemeinden Appen,

Bönningstedt und Nützen fest.



Immer wieder werden Automaten, in denen sich Bargeld befindet, zum Ziel von

Straftätern. Diese erbeuten hierbei zumeist nur geringe Geldbeträge; der durch

den Aufbruch entstehende Schaden ist hingegen umso größer. Die Polizei rät den

Betreibern solcher Milchtankstellen und ähnlicher Einrichtungen, die Kassen

täglich zu leeren und dies auch durch Hinweiszettel oder Aufkleber kenntlich zu

machen. Auch der Einsatz von Überwachungstechnik entsprechend der gesetzlichen

Vorgaben kann mögliche Taten verhindern.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Marc Ziehmer

Telefon: 04551-884-2020

E-Mail: Marc.Ziehmer@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4520212

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell