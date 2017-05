Kropp/Tetenhusen - Unfall mit zwei Motorrädern / Polizei sucht wichtige Zeugen

Kropp/Tetenhusen (ots) - Am Sonntagnachmittag, um 15.50 Uhr, kam

es zwischen Kropp und Tetenhusen, in Fahrtrichtung Tetenhusen, zu

einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt

wurde. Ein 54-jähriger Motorradfahrer fuhr mit seiner BMW und mit

seiner Frau als Sozius hinter einem Seat, einem VW Multivan und einem

LKW, als er sich entschloss, nach dem Durchfahren einer Linkskurve,

diese drei Fahrzeuge zu überholen. Dabei kam es zu einem Unfall mit

einem entgegenkommenden Motorrad, einer Kawasaki, die von einem

49-Jährigen geführt wurde. Dieser Fahrer verletzte sich bei dem

Unfall schwer, da er mit der linken Hand an den linken Seitenkoffer

der BMW stieß. Der Transport des Verletzten erfolgte mit einem

Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Lübeck.



Die Fahrerin des Seat hatte sich nach dem Unfall als Zeugin zur

Verfügung gestellt. Hilfreich wären aber auch die Aussagen der beiden

anderen Fahrzeugführer. Diese werden gebeten, sich bei der

Polizeistation Kropp unter der Rufnummer 04624-4506680 zu melden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

