Kronshagen / Kreis RD-ECK - Tipps zum Einbruchschutz

14. Januar 2019, 15:53 Uhr

Kronshagen / Kreis RD-ECK (ots) - 190114-1-pdnms Tipps zum

Einbruchschutz



Kronshagen / Kreis RD-ECK. Beamte der Präventionsstelle bei der

Polizeidirektion Neumünster bieten am kommenden Mittwoch (16.01.19)

wieder Tipps zum Schutz gegen Einbrecher an. Die Fachleute für

Vorbeugung finden Sie im Sky-Markt im Suchsdorfer Weg in der Zeit von

10 Uhr bis 15 Uhr. Nutzen Sie die Gelegenheit zum Infogespräch. Die

Polizei rät: Machen Sie es dem Einbrecher so schwer wie möglich.



Sönke Hinrichs









