Kronshagen / Kreis RD-ECK - Autolack beschädigt

10. Juni 2018, 12:13 Uhr

Kronshagen / Kreis RD-ECK (ots) - 180610-3-pdnms Autolack

beschädigt



Kronshagen / Kreis RD-ECK. Auf mindestens 2000 Euro wird der

Schaden an einem Skodia Fabia geschätzt. Unbekannte hatten den Lack

durch tiefe Kratzer stark beschädigt. Der 38-jährige Halter hatte

seinen Skoda am Samstag (09.06.18) gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz der

Eichendorff-Schule abgestellt. Als er das Fahrzeug um 17.30 Uhr

wieder benutzen wollte, stellte er die Lackschäden an der Fahrerseite

fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kronshagen unter

der Rufnummer 0431 / 585950.



Polizeidirektion Neumünster

Telefon: 04321-945 2222



