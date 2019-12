Kronshagen: Geldautomat aufgebrochen - Kripo sucht dringend Zeugen

Avatar_shz von shz.de

04. Dezember 2019, 14:03 Uhr

Kronshagen (ots) - Am Montag, den 2. Dezember, haben unbekannte Täter in der

Bürgermeister-Drews-Straße 16 den Geldautomaten einer dort ansässigen Bank

geöffnet.



Die Ermittler des Kommissariats 17 der Kieler Kriminalpolizei suchen dringend

Zeugen der Tat. Besonders relevant ist die Zeit zwischen 21:00 Uhr und 21:30

Uhr. Es sollen sich im Nahbereich zahlreiche Menschen aufgehalten haben. Da die

Täter zahlreiche Gegenstände am Tatort zurückgelassen haben, ist denkbar, dass

sie bei dem Einbruch von einem Zeugen gestört wurden. Die Ermittler suchen

weiterhin insbesondere nach einem schwarzen Audi, der im Zusammenhang mit den

Tätern stehen könnte.



Über die entwendete Geldsumme und weitere Details der Tat werden aus

ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht.



Zeugen melden sich bitte unter 0431-160 3333 direkt bei der Kriminalpolizei oder

schreiben eine E-Mail an: K17.Hinweise.Kronshagen@polizei.landsh.de



Oliver Pohl



Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/4458717

OTS: Polizeidirektion Kiel



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell