Kronprinzenkoog: Mit 3,33 Promille am Steuer

Kronprinzenkoog (ots) - Samstagabend hat eine Streife nach dem

Hinweis eines Zeugen einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen,

nachdem dieser stark alkoholisiert von Kronprinzenkoog nach Marne

unterwegs gewesen ist.



Gegen 21.00 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen Opel, der in

deutlichen Schlangenlinien von Kronprinzenkoog nach Marne fuhr.

Schließlich beendete der Fahrzeugführer seine Tour auf einem

Parkplatz gegenüber dem Marner Stadtpark, wo die Zeugen ein Auge auf

ihn warfen und auf das Eintreffen der Polizei warteten. Der

Opelfahrer hatte bei Ankunft einer Streife mittlerweile sein Auto

verlassen und sich an eine Haustür gesetzt. Er war offensichtlich

stark betrunken, was ein Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von 3,33

Promille bestätigte. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer

Blutprobe an und behielten die Fahrzeugschlüssel des 47-Jährigen ein.

Die Sicherstellung des Führerscheins erübrigte sich insofern, als

dass der Mann keine gültige besaß. Insofern wird sich der

Beschuldigte nicht nur wegen der Trunkenheitsfahrt, sondern zudem

wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.



Merle Neufeld









