Kriminalpolizei sucht Eigentümer eines Schmuckanhängers

Avatar_shz von shz.de

30. Juni 2020, 09:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - 30. Juni 2020 - Kreis Stormarn - Ende Mai 2020 / Ahrensburg



Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Ahrensburg Ende Mai 2020 einen goldenen Schmuckanhänger sicherstellen, dessen Eigentümer unbekannt ist.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte der Schmuckanhänger bei einem Diebstahl in Schleswig-Holstein oder Hamburg abhanden gekommen sein.



Bislang konnte jedoch kein Eigentümer / Geschädigter ermittelt werden.



Die Polizei bittet daher um Mithilfe: Wer kann Hinweise auf den Eigentümer geben? Wer erkennt den Schmuckanhänger als sein Eigentum wieder?



Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102-8090.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg - Stabsstelle / Presse - Conny Habo Telefon: 04541/809-2011



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/4638190 OTS: Polizeidirektion Ratzeburg



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell