Kremperheide: Fahrt unter Drogeneinfluss

von shz.de

19. April 2018, 09:53 Uhr

Kremperheide (ots) - Nicht zum ersten Mal hat eine Streife einen

Itzehoer dabei erwischt, wie er in Kremperheide mit einem Auto unter

dem Einfluss von Drogen stehend unterwegs gewesen ist. Der Mann

musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.



Dienstagnachmittag stoppten die Beamten in der Dorfstraße einen

Hyundai, weil ihnen der Fahrer aus vorangegangenen Drogen- und

Alkoholfahrten bekannt war. Gegenüber den Polizisten räumte der

27-Jährige ein, Dauerkonsument von Drogen zu sein und zuletzt vor

zwei Tagen Cannabis zu sich genommen zu haben. Seine Augen waren

glasig und gerötet. Einen Drogenvortest wollte der Betroffene nicht

absolvieren, da dieser seinen Angaben zufolge sowieso positiv

verlaufe. Der Itzehoer musste sich letztlich der Entnahme einer

Blutprobe unterziehen und wird sich wegen des Führens eines Fahrzeugs

unter Drogeneinfluss verantworten müssen.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell