Kremperheide. Exhibitionist unterwegs

Kremperheide (ots) - Gestern, am 01. August 2017, gegen 13.25 Uhr,

wurden zwei Schülerinnen an der Badestelle der Deckmanschen Kuhlen in

Kremperheide von einem Exhibitionisten belästigt. Der Mann versteckte

sich zunächst hinter einem Gebüsch und trat dann entblößt hervor. Die

Mädchen sprachen einen weiteren Mann auf dem Gelände an, der ihnen

riet, nach Hause zu gehen. Der Exhibitionist wird als 50-60 Jahre

alt, mit kurzen weißen Stoppelhaaren, ca. 170-175 groß und leicht

korpulent beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo in

Itzehoe unter 04821-6020 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:

Stefan Hinrichs

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2002

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



von shz.de

erstellt am 02.Aug.2017 | 12:03 Uhr