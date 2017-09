Krempe: Junger Mann bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Krempe (ots) - Nachdem ein 28-Jähriger am Montagabend in Itzehoe

in Begleitung eines 24-Jährigen einen Verkehrsunfall mit Flucht

verursacht hat, fuhr er nur wenig später in Krempe auf ein geparktes

Wohnmobil auf. Dabei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen, sein

Mitfahrer blieb unversehrt.



Am frühen Abend war der Kremper in einem Mietwagen in Itzehoe

unterwegs und verursachte dort durch seine waghalsige und

überschnelle Fahrweise einen Unfall, bei dem leichter Sachschaden

entstand. Er flüchtete vom Unfallort und verunglückte dann gegen

19.15 Uhr in Krempe schwer. Hier befuhr der Mann die Bahnhofstraße

mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aus dem Ortskern heraus,

überquerte den dortigen Bahnübergang und prallte zunächst mit dem

rechten Vorderrad gegen den Kantstein der Aubrücke. Dadurch geriet

sein Daimler auf die Gegenfahrbahn und schleuderte anschließend nach

starkem Gegenlenken gegen ein rechtsseitig am Straßenrand geparktes

Wohnmobil. Dann durchschlug das Auto einen Friesenwall und kam in

einem Vorgarten zum Stillstand. Fahrer und Beifahrer befreiten sich

aus eigener Kraft aus dem Unfallwrack, Zeugen versorgten das Duo bis

zum Eintreffen von Rettungskräften. Der zum Unfallzeitpunkt nicht

angeschnallte Fahrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen per

Hubschrauber in ein Krankenhaus, sein 24-jähriger Begleiter war

wohlauf. Der entfernte sich nach dem Gespräch mit der Polizei recht

zügig, was, wie sich später herausstellte, sicher damit zu begründen

war, dass für ihn ein offener Haftbefehl bestand. Die Eile brachte

dem Itzehoer allerdings nichts, denn ihn griffen Einsatzkräfte später

wieder auf und brachten ihn in die Itzehoer Justizvollzugsanstalt.



In dem Unfallwagen befanden sich Rauschmittel und Alkoholflaschen,

so dass nicht auszuschließen ist, dass der Unfallfahrer unter

Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Ihm entnahm ein Arzt im

Krankenhaus Blutproben - das Ergebnis der Blutuntersuchung bleibt

abzuwarten.



An dem erst sechs Monate alten Mietfahrzeug entstand Totalschaden,

die Gesamtschadenssumme dürfte sich auf etwa 68.000 Euro belaufen.



Den Führerschein des Beschuldigten stellten die Polizisten sicher

- ihn erwarten im Zusammenhang mit beiden Unfällen nun Strafanzeigen.



