Kreis Steinburg/ Kreis Dithmarschen: Die Silvesternacht 2018/2019 aus polizeilicher Sicht

von shz.de

01. Januar 2019, 17:23 Uhr

Itzehoe (ots) - Die Einsatzleistelle kann im Vergleich zu den

Vorjahren eine relativ geringe Einsatzbelastung verzeichnen. Im

Zeitraum vom 31.12.2018, 18.00 Uhr , bis zum Neujahrsmorgen, 06.00

Uhr, rückten die Einsatzkräfte der Polizeidirektion Itzehoe insgesamt

118 mal aus.



Noch im alten Jahr, am 29.12.2018, gegen 16.50 Uhr, ereignete sich

ein schwerer Verkehrsunfall in der Straße Markt, in Brunsbüttel.

Eine 79-jährige Fußgängerin war beim Versuch die Straße zu

überqueren, trotz Notbremsung von einem PKW erfasst worden. Dabei

erlitt die Unfallbeteiligte lebensgefährliche Kopfverletzungen und

kam umgehend in ein Krankenhaus. Bei dem 44-jährigen Autofahrer

ergaben sich keine Hinweise auf eine Alkohol- und

Betäubungsmitteleinwirkung.



Am Sonnabend, 30.12.2018, gegen 22.00 Uhr, hatte sich ein weiterer

schwerer Verkehrsunfall im Kreis Dithmarschen ereignet. Nach

derzeitigen Erkenntnissen war der 45-jährige Autofahrer aus Meldorf

mit seinem Daimler-Benz auf der Meldorfer Straße aus Richtung Sankt

Michaelisdonn kommend in Richtung Meldorf unterwegs. Der 20-jährige

Autofahrer aus Sankt Michaelisdonn befuhr die Meldorfer Straße mit

seinem Renault Twingo in Richtung Sankt Michaelisdonn. Aus bislang

ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Unfallbeteiligte aus Meldorf erlitt dabei leichte Verletzungen,

der Unfallbeteiligte aus Sankt Michelisdonn zog sich schwerste

Verletzungen zu. Beide Autofahrer kamen ins Krankenhaus.

Abschleppunternehmer bargen die beiden Fahrzeuge. Der Gesamtschaden

wird auf mindestens 12.000 Euro beziffert. Während der

Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme, auch unter Hinzuziehung

eines Gutachters, war die Meldorfer Straße für mehrere Stunden

gesperrt . Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben

können, sollten sich unter der Telefonnummer 04851-95070 bei der

Marner Polizei melden.



In den letzten Tagen des "alten Jahres" hatten mehrere

Hauseigentümer in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg Einbrüche zu

beklagen. Am Sonnabend, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 20.40 Uhr,

suchten Einbrecher ein Haus im Schulmeisterring in Brunsbüttel auf.

Dort hebelten sie ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten dadurch

ins Objekt, wo sie alle Räumlichkeiten durchsuchten. Was genau die

Eindringlinge mit sich nahmen, ist noch unklar. Die Einbrecher

suchten zudem noch ein Ferienhaus im Schulmeisterring auf. Dort

verschafften sie sich durch das Einschlagen von Scheiben und das

Aufbrechen eines Fensters Zutritt in das Innere. Ob die Täter Beute

machten, ist bislang unklar. Der Tatzeitraum dürfte zwischen

Sonnabend und Sonntag liegen. Es liegt eine Zeugenaussage vor, dass

sich an dem Sonnabend zwei männliche Personen im Schulmeisterring

verdächtig verhalten haben. Beide hatten eine Glatze und waren dunkel

gekleidet.



In der vergangenen Silvesternacht schlugen unbekannte Täter eine

Scheibe eines Restaurants in der St.-Jürgen-Straße ein und

verschafften sich somit Zugang in das Innere. Dort entwendeten sie

einen Laptop und Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf 250

Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang

mit den Taten gemacht haben, sollten sich bei der Itzehoer Kripo

unter der Telefonnummer 04821/ 6020 melden.



Ebenfalls Zeugen sucht die Polizei nach einer Sprengung eines

Briefkastens der Deutschen Post am Silvesterabend, gegen 19.00 Uhr,

in der Poststraße in Lunden. Dort hatten Unbekannte vermutlich

mittels eines sogenannten "Polenböllers" den Briefkasten gesprengt.

Ein Zeuge löschte das Feuer. Die Briefsendungen im Postbeutel sind

sichergestellt worden. Es liegt eine Zeugenaussage vor, dass zwei

Personen mit der Tat in Verbindung gebracht werden. Die eine Person

war etwa 190 cm groß und bekleidet mit einer auffallend langen Jacke.

Die andere Person war etwa 170 cm groß und bekleidet mit einer

kürzeren Jacke. Hinweise bitte an die Polizei Lunden unter

04882/1410.



In der Silvesternacht, gegen 00.11 Uhr, fand eine Prügelei im

unmittelbaren Bereich des Heider Bahnhofes statt. Daran beteiligt

waren mehrere Personen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme widersetzte

sich ein 18-jähriger Afghane dem Handeln der Polizisten massiv. Er

leistete erheblichen Widerstand, indem er nach ihnen schlug und trat.

Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt, blieben aber dienstfähig.

Er wird sich nun unter anderem wegen des Widerstandes gegen

Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.



In den heutigen frühen Morgenstunden brannte ein Pkw in voller

Ausdehnung in Neufeld, An'n Hoven (direkt am Hafen). Der Pkw brannte

komplett aus. Bislang liegen keine Hinweise auf die Brandursache vor.



Mehr Glück hatte eine Person in der Straße Am Batardeau in

Glückstadt. Dort brannte am Silvesterabend eine Tischdecke auf dem

Wohnzimmertisch. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, so dass es

zu keinem Personen- und Gebäudeschaden gekommen ist.



Die Einsatzleistelle verbuchte mehrere Einsätze (28), die durch

falsche Handhabung von Böllern entstanden sein könnten . Viele Böller

waren vermutlich auch die Brandursache für den einen oder anderen

Papier- oder Containerbrand in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg

(feuerbedingte Einsätze: 22). Insgesamt wurden 22

Körperverletzungsdelikte verschiedenen Ausmaßes bekannt.



-Maike Pickert-









Rückfragen bitte an:

Maike Pickert

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell