Kreis Steinburg: Diverse Schrottreifen unerlaubt entsorgt

03. Dezember 2019, 12:12 Uhr

Kreis Steinburg (ots) - Seit dem Herbst beschäftigen sich die Umweltermittler

des Polizeibezirksreviers in Heide mit einigen Fällen von unerlaubter

Müllentsorgung. Bisher ist es ihnen nicht gelungen, diejenigen zu enttarnen, die

Unmengen alter Autoreifen in Gräben geworfen haben. Nun bitten die Ermittler um

Hinweise, die zur Klärung der Taten beitragen können.



Seit Oktober 2019 haben Unbekannte im Kreis Steinburg mehrere hundert alte

Autoreifen in der Natur entsorgt. In Mühlenbarbek warfen sie in zwei Fällen je

fünfzig Reifen in einen Graben, in Schlotfeld waren es zehn, in Wrist hundert

und zuletzt in Kollmar um die zweihundertfünfzig. In Kollmar waren die

Betroffenen vom 28. auf den 29. November 2019 in der Altwetternstraße, etwa 200

Meter vor der Gemeindegrenze Neuendorf, aktiv.



Leider ist es der Polizei bisher nicht gelungen, die Umweltsünder zu ermitteln.

Die Beamten gehen davon aus, dass die Unbekannten Firmen anlaufen, dort eine

kostengünstige Entsorgung der Altreifen anbieten und diese anschließend nicht

ordnungsgemäß durchführen. Auch im Kreis Pinneberg kam es zu vergleichbaren

Fällen - hier waren es Mengen von dreißig bis hundert Reifen, die Personen in

Waldgebieten oder Gräben ablegten.



Möglicherweise gibt es Zeugen, die die Unbekannten während der Taten beobachtet

haben oder die größere Mengen von Reifen vermeintlich vertrauenswürdigen

Entsorgern übergeben haben. Diese sollten sich mit der Polizei in Heide unter

der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.



Merle Neufeld



