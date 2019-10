Kreis SL-FL: Polizei kontrollierte 100 Autofahrer

Avatar_shz von shz.de

17. Oktober 2019, 16:13 Uhr

Kreis SL-FL (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am

Mittwochnachmittag (16.10.19) im südlichen Kreisgebiet

Schleswig-Flensburg wurde bei einer gemeinsamen Verkehrskontrolle der

Polizeistationen Kropp, Busdorf, Erde und des PABR Nord, Fachdienst

Schleswig, rund 100 Autofahrer kontrolliert. In der Zeit von 14:00 -

18:00 Uhr wurden zunächst mobile Kontrollen durchgeführt und im

Anschluss daran zwei Kontrollstellen in Jagel an der B 77 und in

Erfde an der B 202 eingerichtet.



Ein 29 Jahre alter Motorrollerfahrer fuhr noch vor der

Kontrollstelle in Erfde in den Straßengraben. Nachfolgende

Verkehrsteilnehmer alarmierten die Polizei und der Rollerfahrer

versuchet zu Fuß über einen Feldweg zu flüchten. Dabei fiel er in

einen Tümpel und wurde von der Polizei gestellt. Der nun stark

durchnässte Mann war zudem mit über 1,5 Promille stark alkoholisiert.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zwei Autofahrer mussten ebenfalls

eine Blutprobe abgeben, da sie alkoholisiert bzw. unter dem Einfluss

von Drogen gefahren sind.



Eine Anzeige wurde gegen einen Fahrzeugführer gefertigt, da er

ohne gültigen Versicherungsschutz fuhr. Außerdem wurden 21

Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. Im Wesentlichen waren

dies Verstöße gegen die vorgeschriebene Gurtpflicht und wegen nicht

mitgeführter Führerscheine.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



