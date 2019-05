Kreis Segeberg - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 205

von shz.de

05. Mai 2019, 20:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Heute Nachmittag ist es auf der Bundesstraße

205 zwischen Rickling und Fehrenbötel zu einem schweren

Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen,

infolgedessen ein Autofahrer verstorben ist. Eine Person ist bei dem

Unfall lebensgefährlich, sechs weitere schwer verletzt worden.



Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhr ein 89-jähriger

Verkehrsteilnehmer aus dem Kreis Stormarn kurz vor 15 Uhr die B 205

in Richtung Bad Segeberg und kam aus bislang ungeklärter Ursache mit

seinem Renault nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem der auf die

Gegenfahrbahn geratene Megane zunächst einen ersten entgegenkommenden

PKW, einen Audi, touchiert hatte, stieß er im weiteren Verlauf mit

einem sich dahinter befindlichen Opel Astra zusammen. Schlussendlich

kollidierte der Renault mit einem Wohnwagengespann, bestehend aus

einem Citroen und einem Freizeitfahrzeug des Herstellers Knaus

Tabbert.



Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eilten zur Unfallstelle,

richteten vor Ort eine Vollsperrung der Bundesstraße ein und

kümmerten sich um die Unfallbeteiligten.



Der 89-jährige Renault-Fahrer erlag seinen Verletzungen. Seine

84-jährige Beifahrerin zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Rettungskräfte transportierten die Frau mit einem

Rettungshubschrauber in die Uniklinik Lübeck.



Der Opel Astra war insgesamt mit vier Personen aus

Nordwestmecklenburg besetzt. Sowohl die beiden Frauen im Alter von 58

und 52 Jahren sowie zwei Kleinkinder erlitten im Rahmen des

Zusammenstoßes schwere Verletzungen. Rettungskräfte transportierten

sie allesamt zur weiteren Behandlung ins FEK Neumünster.



In dem Berlingo befanden sich zum Zeitpunkt der letzten Kollision

zwei Personen aus dem Landkreis Schleswig-Flensburg. Während der

schwer verletzte 55-jährige Fahrer mit einem weiteren

Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen wurde,

transportierten Rettungskräfte die 60-jährige Beifahrerin ins AK

Segeberg.



Die beiden Insassen des ersten entgegenkommenden Fahrzeugs blieben

unverletzt.



Zur Klärung der genauen Unfallursache zog die Polizei im Rahmen

der Unfallaufnahme auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einen

Sachverständigen hinzu und beschlagnahmte den Renault Megane.



An sämtlichen an dem Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden, dessen Höhe seitens der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt

noch nicht abschließend geschätzt werden kann.



Die Sperrung der Bundesstraße 205 ist mittlerweile aufgehoben.









