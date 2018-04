Kreis Segeberg - Polizei kontrolliert Motorräder

von shz.de

23. April 2018, 16:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Gestern hat die Polizei unter Federführung

des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg

Verkehrskontrollen im Kreisgebiet durchgeführt.



Neben einer Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 205, Höhe

Dubbensahl, legten die Beamten ein besonderes Augenmerk auf den

Verkehr auf der Kreisstraße 109 zwischen Todesfelde und Stuvenborn.



Diese Strecke wird landläufig auch als "Todesfelder Kurven"

bezeichnet und ist insbesondere zu Beginn der aktuellen

Motorradsaison eine gern genommene Route.



Zwölf Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers und des

Segeberger Polizeireviers maßen gemeinsam mit vier Angestellten

insgesamt an die 700 Fahrzeuge, wovon 115 zu schnell unterwegs waren.



62 der zu schnellen Gefährte kontrollierten die Beamten

unmittelbar vor Ort, wobei es sich bei der Hälfte um Motorräder

handelte.



Negativer "Spitzenreiter" war ein Motorradfahrer mit 154 km/h bei

erlaubten 60 km/h. Der schnellste Pkw war mit 128 km/h unterwegs.



Neben der Geschwindigkeit richteten die Polizisten den Fokus auch

auf technische Umbauten. Daraus resultierten vier

Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Eine Maschine stellten die Beamten

aufgrund dessen sogar sicher.



Im Gespräch mit einem zu schnellen Audi-Fahrer stellten die

Ordnungshüter zudem dessen vorherigen Drogenkonsum fest. Es folgte

eine Blutprobenentnahme.



"Nur eine Probefahrt" wollte der Fahrer einer Honda machen, um

seinen neu angebauten Hinterreifen zu testen. Allerdings war das

Motorrad nicht zugelassen und mit falschen Kennzeichen versehen.



Nach Ende der Kontrolle stieß eine Streife in Bark auf vier

Motorcrossfahrer ohne Kennzeichenschilder, die sofort flohen. Nicht

ohne Grund - im Rahmen der Fahndung stellten die Beamten eine der

Crossmaschinen. Der Fahrer hatte keine erforderliche Fahrerlaubnis.



Nicht nur bei den teils einer erheblichen Lärmbelästigung

ausgesetzten Anwohnern sondern auch bei den kontrollierten

FahrerInnen kam die Aktion der Polizei gut an - die meisten waren

kooperativ und einsichtig.



Dennoch zeigt die Vielfalt der Delikte, die Anzahl und die Höhe

der Geschwindigkeitsüberschreitungen, dass weitere

Schwerpunktkontrollen erforderlich sind.



Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg kündigt vor

diesem Hintergrund auch für die kommenden Wochen insbesondere

Kontrollen des Motorradverkehrs im Kreisgebiet an.



Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die Kontrollen zu

begleiten.



Um Anmeldungen unter 04551 884-2022 oder

pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de bei der Pressestelle der

Polizeidirektion Bad Segeberg wird gebeten.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Lars Brockmann

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell