Kreis Segeberg / Polizei erbittet Hinweise nach Wohnungseinbrüchen

27. Januar 2020, 14:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der Zeit von Donnerstag, den 23.01.2020, 09:30 Uhr, bis

Sonntag, 16:45 Uhr, kam es im Kreis Segeberg zu mehreren Einbrüchen.



Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Haus in: -

Neuengörs, Weeder Straße, Tatzeit 24.01.2020, 11:00 bis 19:50 Uhr, -

Geschendorf, Dorfstraße, Tatzeit 25.01.2020, 17:00 bis 22:00 Uhr, - sowie in

zwei Häuser in Tensfeld, Dorfstraße, Tatzeit 23.01.2020, 08:30 Uhr bis

26.01.2020, 13:00 Uhr und 24.01.2020, 16:00 bis 26.01.2020, 16:45 Uhr.



Bei dem Diebesgut handelt es sich um Bargeld und Schmuck. Die genaue

Schadenshöhe steht noch nicht fest.



Die Kriminalpolizei Pinneberg, Sachgebiet 4, hat die Ermittlungen übernommen und

bittet unter 04101-2020 um Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



