Kreis Segeberg / Kreis Pinneberg - Verlängerung der Anhalte- und Sichtkontrollen zur Bekämpfung von Wohnungseinbruchdiebstählen

03. Februar 2020, 12:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Die Polizeidirektion Bad Segeberg ordnete am 13. November

2019 Anhalte- und Sichtkontrollen zur Bekämpfung der

Wohnungseinbruchskriminalität an.



Die Anordnung der Kontrollen wurde bereits zweimal vom Amtsgericht Bad Segeberg

auf Antrag der Polizeidirektion Bad Segeberg verlängert.



Aufgrund der laufenden Lageauswertung im Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls

hat die Polizeidirektion Bad Segeberg einen weiteren Antrag auf Verlängerung der

Anordnung beim Amtsgericht Bad Segeberg gestellt. Dem Antrag wurde entsprochen.

Das Amtsgericht hat die Anordnung der Anhalte- und Sichtkontrollen bis zum 4.

März 2020 verlängert.



