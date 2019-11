Kreis Segeberg - Die Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

Avatar_shz von shz.de

25. November 2019, 11:43 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der Zeit zwischen dem 21.11.19 und dem 24.11.19 kam es

im Kreis Segeberg zu mehreren Einbrüchen beziehungsweise Einbruchsversuchen.



An folgenden Orten verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt

zu Wohngebäuden:



Bad Segeberg: Oldesloer Straße, Mehrfamilienhaus, Tatzeit 22.11.19 zwischen 8

und 17 Uhr, Schmuck entwendet



Wahlstedt: Holsteinstraße, Einfamilienhaus, Tatzeit 21.11.19 20 bis 22.11.19

zwischen 20 und 9 Uhr, Laptop und zwei Fernseher entwendet



Darüber hinaus kam es an folgenden Örtlichkeiten nicht zu einem Eindringen der

Täter:



Rickling: Fehrenböteler Dorfstraße, Mehrfamilienhaus, Tatzeit 24.11.19 zwischen

6 und 13 Uhr, die Wohnungstür hielt den Hebelversuchen stand



Norderstedt: Ulzburger Straße (zwischen Harckesheyde und Mühlenweg),

Mehrfamilienhaus, Tatzeit 22.11.19, 20 Uhr, beim Versuch die Terrassentür

aufzuhebeln wurde der Täter bemerkt, er flüchtete auf der Ulzburger Straße in

Richtung Süden, Täterbeschreibung 180 cm groß, bekleidet mit dunkler

Kapuzenjacke.



Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die im Bereich der jeweiligen Tatorte

verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise nehmen die Ermittler

unter der Rufnummer 04101/2020 entgegen.



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Mühlberger

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4449331

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell