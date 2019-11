Kreis Segeberg - Demonstrationsgeschehen am kommenden Donnerstag und Freitag

Avatar_shz von shz.de

27. November 2019, 12:42 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Für Donnerstag, den 28.11.19, ist eine Demonstration in Bad

Segeberg unter dem Motto "Schule ohne Rassismus" angemeldet. Im

Innenstadtbereich kann es zwischen 14:00 Uhr und 17.00 Uhr zu

Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.



Für Freitag, den 29.11.19, sind Demonstrationen zum Thema Klimaschutz in

Kaltenkirchen und Bad Segeberg angemeldet.



In Kaltenkirchen kann es zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr im Innenstadtbereich

zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.



In Bad Segeberg kann es zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr im Bereich der

Innenstadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4452038

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell