Kreis Schleswig-Flensburg und Stadtgebiet Flensburg: Straßenglätte sorgt für viele Unfälle im Berufsverkehr

13. November 2019, 10:53 Uhr

Kreis Schleswig-Flensburg und Stadtgebiet Flensburg (ots) - Am frühen

Mittwochmorgen (13.11.19) kam es im Kreisgebiet Schleswig-Flensburg und

Stadtgebiet Flensburg zu mehreren Verkehrsunfällen aufgrund einsetzender

Straßenglätte. Viele Verkehrsteilnehmer wurden im Berufsverkehr ab etwa 06:00

Uhr durch die einsetzende Glätte bei Temperaturen um den Gefrierpunkt

überrascht.



Insgesamt zählte die Polizei in den Morgenstunden 21 Unfälle aufgrund von

Straßenglätte.



Der folgenschwerste Unfall ereignete sich gegen 07:45 Uhr in Schleswig auf der

B76 in Höhe der Abfahrt Schloss Gottorf. Ein von der B77 kommender VW-Fahrer

verlor auf gerader Strecke aufgrund der glatten Fahrbahn die Kontrolle über den

Wagen, geriet in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit einem

entgegenkommenden Hyundai zusammen. Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer

verletzt.



Weitere Unfallschwerpunkte waren die B201 und B76 bei Schleswig sowie die B199

und B200 rund um Flensburg. Es kam zu Auffahrunfällen und Unfällen bei denen die

Fahrzeuge wegen der Glätte von der Fahrbahn gerieten. Hier blieb es bei

Blechschäden und leichten Blessuren der Verkehrsteilnehmer.



Die Polizei weist zu dieser Jahreszeit daraufhin hin, die Fahrweise den

winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen. Halten Sie einen größeren

Sicherheitsabstand ein, um dem verlängerten Bremsweg auf glatter Fahrbahn

gerecht zu werden, planen Sie mehr Zeit für Ihre Fahrten ein und denken Sie

spätestens jetzt an die bei Glätte und Schnee vorgeschriebenen Winter- bzw.

Allwetterreifen.







